14 октября – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, византийская империя вела войну с сарацинами, а по другим источникам — с племенами русов в 860 и болгар в 926 году, и Константинополю угрожала опасность.

В воскресный день 1 октября во время ночного богослужения, когда Влахернский храм был переполнен молящимися, в числе которых был Андрей, Христа ради юродивый — славянин, в молодости попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту.

В четвёртом часу ночи, подняв глаза к небу, Андрей увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озарённую небесным светом и окружённую ангелами и группой святых. Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов.

Богоматерь молилась долгое время, обливаясь слезами. Затем, Пресвятая подошла к престолу и молилась здесь также за предстоящий народ. По окончании молитвы, Она сняла с Себя блиставшее покрывало, которое носила на Своей голове и держала его с великой торжественностью над всем стоящим народом. Через некоторое время Богородица стала невидимой.

Это видение и знак означали спасение жителей города от нашествия, и войска противника вскоре действительно отступили.

Время установления праздника на Руси точно не определено. Существует предположение, что он был заимствован от Константинопольской церкви, которая отмечает его в октябре.

Многие связывают историю появления праздника с именем князя Андрея Боголюбского.

В 1164 году князь одержал победу над врагами. Перечитывав жизнеописание Андрея Юродивого, который жив в Царьграде в десятом веке, князь решил установить празднество в честь такого большого и чудесного события.

На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в двенадцатом веке.

Этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, с ним было связано множество примет.

На Покров незамужние девушки всегда приходили в храм, чтобы просить Пресвятую Богородицу о хорошем и быстром устройстве в браке.

Тропарь

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

"УНИАН-Религии"

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