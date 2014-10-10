10 октября православные чтят святого Савватия Соловецкого

В первой половине пятнадцатого века преподобный Савватий прибыл на суровый Соловецкий остров вместе с преподобным Германом, который отважился разделить с Савватием его трудный подвиг. Отшельники, поставив крест и кельи в северной части острова, положили начало новому иноческому жительству.

Однажды, когда преподобный Герман отправился по келейным нуждам на реку Онегу, преподобный Савватий, оставшись один, почувствовал приближение смерти и обратился с молитвой к Богу, чтобы Он сподобил его причаститься Святых Таин. После двухдневного плавания в небольшой лодке он прибыл на Карельский берег Белого моря, к устью реки Выг, около селения Сороки, сегодня - город Беломорск. Здесь преподобный Савватий встретил игумена Нафанаила, который пришел посетить православных христиан. По просьбе преподобного игумен Нафанаил принял его исповедь и преподал ему Святые Таины.

В это время к берегу пристал плывший со своим товаром новгородский купец Иоанн. Получив от святого старца Савватия наставление, он предложил преподобному часть своего богатства и опечалился, когда услышал отказ. Желая утешить купца, старец сказал ему: «Сын мой, останься здесь до утра — увидишь милость Божию и благополучно отправишься в путь». Но Иоанн спешил отплыть. Внезапно на море поднялась буря, и Иоанн вынужден был остаться. Утром, войдя в келью преподобного для благословения, он увидел, что старец уже преставился ко Господу. Блаженная кончина преподобного Савватия последовала в конце сентября 1435 года. Иоанн вместе с игуменом Нафанаилом похоронили тело преподобного рядом с находившейся там часовней.

Спустя год новый подвижник, преподобный Зосима, возобновил подвиги преподобного Савватия на Соловецком острове вместе с преподобным Германом, и этими двумя отшельниками был основан Соловецкий монастырь, получивший впоследствии широкую известность.

В 1465 году преподобный Зосима совершил перенесение честных мощей преподобного Савватия с Карельского берега на Соловецкий остров. Когда вскрыли гроб, в котором тело старца пролежало 30 лет, нашли мощи нетленными, даже одежда оказалась неповрежденной, и в воздухе разлилось необычайное благоухание. С пением священных песней мощи святого Савватия были доставлены по морю в обитель и там положены в земле за алтарем Успенской церкви. Вскоре над местом погребения преподобного была поставлена часовня с иконами Спасителя и Пресвятой Богородицы, в которой ночами молился игумен Зосима, вознося умиленные молитвы к Богу.

Прославление преподобного Савватия, также, как и преподобного Зосимы, состоялось в 1547 году на Московском Соборе.

Тропарь

Удалився мира и водворися в пустыни, добрым подвигом подвизався, злостраданием, и вниманием, и молитвами. Отнудуже и по смерти источаеши исцеления, Савватие отче наш, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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