Сегодня вечером евреи всего мира начинают праздновать Суккот или Праздник кущей

Иудейский праздник Суккот начинается 15 числа месяца тишрей по еврейскому календарю и продолжается семь дней. В 2014 году Суккот приходится на 9-15 октября, но по традиции евреи начнут его отмечать с заходом солнца накануне - 8 октября.

Суккот — один из самых любимых еврейских праздников. Тора трижды называет его "временем радости".

Праздник установлен в память 40-летнего странствия еврейского народа по Аравийской пустыне на пути из Египта в Землю обетованную, когда люди жили в палатках и шалашах, сделанных из веток ("кущи"). Само слово "суккот" в переводе с иврита означает шатры, шалаши.

В Суккот верующим предписывается покинуть свой дом и поселиться в особом шалаше, а также совершать там все трапезы. Каждый день следует произносить специальное благословение ("вознесение лулава") над четырьмя видами растений — пальмой, цитроном, миртом и ивой.

Праздник Суккот всегда отличает радостная и оживленная атмосфера: на праздничное угощение приглашаются не только родные и близкие, но даже малознакомые люди, и это особенно важно для тех, кто нуждается в дружеской и моральной поддержке. В этот праздник евреи обращаются к Всевышнему с благодарностью и восхвалениями за то, что он благословил свой народ изобилием.

РИА Новости