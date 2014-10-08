8 октября православные обращаются с молитвой к преподобной Досифее, старице Киевской

Будущая святая родилась в семье рязанских дворян Тяпкиных в 1721 году. Когда малютке Дарье было два года, ее родители посетили святые места Троице-Сергиевой лавры и, по пути, остановились в Вознесенском монастыре у старицы Порфирии, бабушки преподобной, незадолго до того решившей посвятить остаток своей жизни Богу.

По настоянию Порфирии Дарья осталась у неё и находилась в стенах монастыря до девяти лет. Порфирия усердно воспитывала внучку, прививая ей христианские добродетели: смирение, послушание, любовь к ближнему. В результате, когда родители забрали дочь в семью, Досифея не смогла ужиться с нравами дворянской жизни.

Переселению в родительский дом Дарья была совсем не рада. До шестнадцати лет она сохраняла в семье подвижнический дух: спала на доске, никогда не ходила на балы и прочие светские собрания, не употребляла пищу, которую ей предлагали, а питалась гораздо скромнее. В конце концов, под угрозой выдачи замуж ей пришлось убежать из дому, и в шестнадцать лет она оставила родительский дом и ушла в Москву в поисках монастырского пристанища.

Придя в Москву и посетив знакомые с детства места, Дарья поняла, что спрятаться от поисков родителей ей будет непросто. Она покупает на базаре мужскую одежду и приходит в Троице-Сергиеву лавру, представившись беглым крестьянином Досифеем. Законы тех времён могли разрешить настоятелю принять такого юношу в братию только с разрешения Синода или императора. Тем не менее, Досифея оставили на послушании. Три года длилось такое пребывание подвижника в монастыре, однако родители Дарьи, обыскавшиеся её к тому времени, заехав как-то в святую лавру, издалека приметили Досифея и организовали с ним встречу. Опознав ждущих встречи родных, Досифей не стал дожидаться разоблачения и тотчас направился в Киев. В Киево-Печерской лавре Досифея не приняли. Тогда подвижник ушёл в пригород под названием Китаево и, выкопав в горе пещеру, по примеру преподобного отца Антония, начал дело спасения.

Питался Досифей хлебом, водой и подножным кормом и никогда не держал в пещерной келии огня. В то же время слава об удивительном подвижнике стала распространяться в округе.

Монашеский постриг Досифей получил внезапно. В 1744 году императрица Елизавета посетила Киев и, узнав о подвижнике, пожелала посетить его лично. Она пришла в его келью, общалась с ним, а узнав о том, что Досифей ещё не пострижен, позволила принятие в монашество своим распоряжением и лично присутствовала при таинстве. Досифей стал рясофорным монахом Киево-Печерской лавры.

В дальнейшем Досифея, не оставляя затворничества, взяла на себя подвиг старчества и юродства Христа ради.

Также Досифей благословил в 1776 году двадцатидвухлетнего Прохора Мошнина (Серафима Саровского) на подвиг спасения в Саровской обители. Подвизался старец на Китаевой горе и в лавре на Дальних пещерах.

Перед смертью старец вышел из затвора и слёзно попросил у всех прощения. Прожив от рождения 55 лет, старец Досифей преставился на молитве, 25 сентября 1776 года, в день памяти Сергия Радонежского.

Тайна была раскрыта, когда родная сестра Дарьи взглянула на портрет старца Досифея на надгробии и узнала свою пропавшую сестру. Тогда все поняли, что старец Досифей не кто иной, как девица. Стали понятны многие необъяснимые факты из биографии святой. Тем не менее, три попытки обрести мощи Досифеи оказались неудачными.

Прославление преподобной произошло в 1993 году.

Мощи преподобной Досифеи скрыты с северной стороны приходской Свято-Троицкой церкви на территории Китаевской пустыни. В пещерном храме Собора Пресвятой Богородицы, построенной на месте подвигов Досифеи и других подвижников, оборудована «келья Досифеи», где каждый может почтить память преподобной.

Тропарь

Иже Духом Святым издетска Христу обручена была еси, и, сокрывши себе от мира в подобии мужестем, пещерное затворение сладостно восприяла еси. Молися о нас, Досифея славная, Жениху твоему, да избавит нас от мрака греховного и спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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