8 октября – память святой Ефросинии Александрийской

Преподобная Евфросиния родилась в начале пятого века в городе Александрии в семье знатных родителей и была единственным ребенком. Мать Евфросинии умерла рано.

Воспитывал девочку отец, по имени Пафнутий, который был глубоко верующим, благочестивым христианином. Он часто посещал монастырь, игумен которого был его духовным наставником.

Когда Евфросинии исполнилось 18 лет, отец хотел выдать дочь замуж. Он направился в монастырь к своему наставнику, чтобы получить благословение на предстоящий брак дочери. Игумен беседовал с девицей и дал ей свое благословение, но святая Евфросиния стремилась к монашеской жизни. Приняв тайно пострижение от инока-странника, она покинула отчий дом и решила поступить в обитель, чтобы провести жизнь в уединении и молитве.

Опасаясь, однако, что в женском монастыре ее обнаружит отец, она, назвав себя евнухом Измарагдом, пришла в тот самый мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки не узнали переодетую в мужское платье Евфросинию и приняли в свою обитель. В уединенной келье в трудах, посте и молитве святая Евфросиния провела 38 лет и достигла высокого духовного совершенства.

Ее отец был опечален потерей любимой дочери и не раз, по совету настоятеля, беседовал с иноком Измарагдом, открывая ему свою печаль, и находил у него духовное утешение.

Перед кончиной преподобная Евфросиния открыла отцу свою тайну и просила, чтобы никто, кроме него, не готовил к погребению ее тела. Похоронив дочь, Пафнутий отдал все свое имущество нищим и монастырю и принял монашество. До самой своей смерти он трудился в келье своей дочери.

Тропарь

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: приимши бо крест, последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо, прилежати же о души вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Евфросиние, дух твой.

"УНИАН-Религии"

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