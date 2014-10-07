7 октября православные молитвенно чтят образ Пресвятой Богородицы «Мирожской»

Название иконы Богородицы происходит от реки Мирожи в Псковской области, при устье которой располагался Спасский мужской монастырь. Здесь и явился образ Божией Матери в 1156 году. Позже на иконе прибавили изображения святого благоверного князя Довмонта, в крещении Тимофея, по правую руку от Богородицы, а по левую руку – его супруги, княгини Марии, в иночестве Марфы, внучки святого благоверного князя Александра Невского.

Прославилась Мирожская икона Божьей Матери в 1567 году во время морового поветрия в Пскове. Когда во время эпидемии в город принесли Мирожскую икону из Спасского монастыря, многие жители после молитвы перед святым образом получили исцеление.

В 1922 году монастырь закрыли, а Мирожская икона Пресвятой Богородицы была изъята в областной историко-архитектурный музей. Ныне в возрождённой обители чтится список, копия древнего чудотворного образа.

Тропарь

Яко звезда пресветла возсия в Российской земли от иконы честнаго образа Твоего, Богородице Дево, из обою очию текущи слезы Твоя, яко река, и видевше народи псковскии, мужи и жены и с чады, с плачем молящеся образу Твоему, сице глаголюще: О Пресвятая Владычице Богородице, не забуди грешных раб Твоих, молящися Христу Богу нашему спастися нам.

"УНИАН-Религии"

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