6 октября православные чтят образ Пресвятой Богородицы «Словенской»

Чудотворная Словенская икона Божией Матери была дивным образом найдена 15 мая 1628 года неким Титом Гавриловым, жителем деревни Шерстнево Костромской губернии.

Предание гласит о том, что явившись в видении тяжело больному, парализованному и ослепшему Титу, Пресвятая Богородица повелела ему идти к речке Словинке, где в обветшавшей, заброшенной церкви за престолом, под деревом, проросшим сквозь разрушенную кровлю храма, чтобы найти Ее святую икону.

Придя в себя, совершенно здоровый Тит, не медля ни минуты, вместе с местным священником Евдокимом отправился по пути, указанному в видении Божией Матерью. В одной из деревень, встретившихся им на пути, жил и промышлял охотой некий зверолов по имени Иакинф. Именно он и привел странников к древней церкви, которая уже более шести десятилетий стояла в запустении. За престолом старого храма стоял прекрасный образ Божией Матери, который излучал ослепительный свет. Открытие чудотворной иконы Тит Гаврилов посчитал знаменьем для себя. Он принял решение не возвращаться домой, а остался на месте явления иконы и позднее принял монашество. От образа Пресвятой Богородицы с того времени стали происходить многочисленные чудеса.

Повелением царя Михаила Федоровича Романова и по благословению Патриарха Филарета в 1635 году на месте чудесного явления святого образа был основан мужской монастырь – Словенская пустынь, просуществовавшая до 1764 года. Чудотворная икона после упразднения монастыря была перенесена в сельский деревянный храм села Словинка Костромской области.

В 1806 году рядом с деревянным был построен каменный храм в честь чудотворной Словенской иконы Божией Матери, перестроенный в 1892 году.

Сегодня чудотворный Словенский образ, как и ранее, подает утешение и милосердное заступление всем верующим, обращающимся с горячими молитвами к Царице Небесной.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.