6 октября православные вспоминают зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В Палестине жили праведные священник Захария и его жена Елисавета, которые беспорочно соблюдали заповеди Господа. Однако супруги были несчастны: дожив до преклонных лет, они были бездетны и не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя.

Однажды, когда святой Захария был очередным священником в храме Иерусалимском, он вошел во время богослужения в Святилище для каждения фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел ангела Божьего, который стоял по правую сторону кадильного жертвенника. Святой Захария смутился и остановился в страхе, но ангел сказал ему: "Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и назовешь его Иоанн". Но праведный Захария не поверил словам вестника, и был наказан немотой вплоть до рождения младенца.

Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он так долго не выходит из Святилища. И когда он вышел, то должен был дать народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен немотой. Когда Захария знаками объяснил, что не может говорить, то народ понял, что ему было видение.

Пророчество архангела исполнилось, и праведная Елисавета родила Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.

Тропарь

Первее нераждающая неплоды возвеселися, се бо зачала еси Солнца светильника яве, просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую. Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением: пророк Вышняго есть, хотяй родитися.

"УНИАН-Религии"

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