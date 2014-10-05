5 октября – память священномученика Фоки Синопского

Священномученик Фока родился в городе Синопе. С юности он вел добродетельную христианскую жизнь, а в зрелые годы был поставлен епископом Синопским.

Святитель Фока обратил многих язычников к вере Христовой. Во время гонений на христиан при императоре Траяне в начале второго века, правитель города принуждал святителя к отречению от Христа. После жестоких пыток святого Фоку заперли в горячей бане, где он мученически скончался в 117 году.

В 404 году останки святителя были перенесены в Константинополь.

Священномученик Фока особенно почитается как защитник от пожаров, а также как подающий помощь утопающим.

Тропарь

И нравом причастник, и престолом наместник aпостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход, сего ради слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Фоко, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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