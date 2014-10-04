4 октября – перенесение мощей святителя Дмитрия, митрополита Московского

Митрополит Дмитрий Ростовский, в миру Даниил Саввич Туптало, родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева, в благочестивой семье и вырос глубоко верующим христианином.

В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук.

9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Дмитрий, в честь великомученика Дмитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. Черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия 23 мая 1675 года в иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии.

В 1684 году он был вызван в Киево-Печерскую Лавру. Настоятель Лавры, зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Дмитрию составление Четьих-Миней (Житий святых) на весь год.

С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Дмитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда.

Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Дмитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского.

В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни.

По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей.

Причисление святителя Дмитрия, митрополита Ростовского к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года.

Празднество ему установлено также 21 сентября (4 октября по новому стилю), в день открытия мощей.

Тропарь

Православия ревнителю и раскола искоренителю, Российский целебниче и новый к Богу молитвенниче, списаньми твоими буих уцеломудрил еси, цевнице духовная, Димитрие блаженне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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