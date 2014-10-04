4 октября – память преподобного Иосифа Заоникиевского

Преподобный Иосиф Заоникиевский, в миру Иларион, благочестивый крестьянин из деревни Обухово Вологодской губернии.

Долгое время он страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа, Пресвятую Богородицу и святых угодников, в особенности святых бессребреников Косму и Дамиана. Молитва его была услышана, и в 1588 году, по откровению святого Космы, преподобный Иосиф нашел в лесу, в болотистом месте, икону Божией Матери, от которой получил исцеление. В благодарность преподобный расчистил лесные дебри на месте явления чудотворной иконы и построил часовню, в которой поставил икону.

Сам он поселился рядом, приняв иноческий образ с именем Иосиф. Впоследствии, по благословению святителя Антония, епископа Вологодского, на месте подвигов Иосифа возникла Заоникиевская обитель, названная так по имени разбойника Аники, некогда обитавшего в этом лесу.

Когда обитель расширилась и число иноков возросло, по совету преподобного Иосифа, игуменом был избран Антоний. Сам он по смирению не принял настоятельства и, скрывая от других свои строгие подвиги, воспринял юродство Христа ради, ночами стоял на молитве в своей часовне, а в жестокие морозы ходил босой.

Преподобный Иосиф скончался в 1612 году, в возрасте 83 лет и был погребен в основанной им обители.

Тропарь

Смиренномудрием наказание благодушие приемля, иже от Небес неизреченный дар приити сподобился, и в плоти сый, преподобне, безплотен в служении своем к Богоматери трудолюбие подвизася, бдении, пощении, слезами и молитвами, имиже и пустыню многожительну устроил еси, благоухищренным же юродством человеческия славы избежа. Сего ради Всевышний Мздовоздатель в конец века сего сугубо тя прослави, и гроб твой святый точением чудес обогатися, Егоже моли, преподобне отче наш Иосифе, даровати нам отпущение грехов и велию милость.

"УНИАН-Религии"

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