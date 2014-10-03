3 октября – православные чтят память мучеников Михаила, князя Черниговского и боярина Феодора

Князь Михаил с 1235 года занимал великокняжеский престол в Киеве. Осенью 1240 года татаро-монголы подступили к стенам города и предложили сдаться. Князь не стал вступать в переговоры и уехал в Венгрию – призвать короля Бела к отпору врагу. Но время было упущено.

После завоевания Руси татары потребовали ото всех князей явиться в Орду и получить ханский ярлык на княжение. В 1246 году князь Михаил вместе со своим другом, боярином Феодором, прибыли в Орду. Прежде, чем предстать перед ханом, им приказали пройти через костер и поклониться стихиям: солнцу и огню. В ответ благоверный князь сказал: «Христианин кланяется только Богу, творцу мира, а не твари».

Татары стали избивать князя, а один из них отсек ему голову. Вместе с Михаилом погиб его боярин Феодор, ему также отсекли голову. Тела страстотерпцев бросили на съедение диким зверям, но звери их не тронули. Мощи мучеников были перенесены сначала во Владимир, затем в Чернигов.

В 1575 году по воле царя Иоанна Грозного мощи были перенесены в Москву и положены в Соборе Черниговских Чудотворцев.

25 августа 1774 года мощи были перенесены в Сретенский собор Кремля, позже – в Архангельский собор.

Прославление святых началось вскоре после их кончины.

Тропарь

Жизнь вашу мученически совершивше, исповедания венцы украсившеся, к небесным востекосте, Михаиле премудре с доблим Феодором: молите Христа Бога сохранити отечество ваше, императора же и люди, по велицей Его милости.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.