3 октября – память святого мученика Евстафия

Римский полководец, великомученик Евстафий, происходил из знатного рода и был военачальником в римской армии при императоре Тите и Траяне.

Еще в язычестве он отличался добротой, милосердием, как бы оправдывая свое имя Плакида, в переводе с латинского «тихий», «кроткий».

Однажды Евстафий охотился на оленей. Погнавшись за одним из них, он увидел между его рогами сияющий крест с распятием. Пораженный чудесным видением, Евстафий принял христианство. Вместе с ним приняли святое крещение его жена и двое сыновей. Жена Евстафия была крещена с именем Феопистия, а дети — Агапий и Феопист. Вскоре после принятия христианства Евстафий разорился и был вынужден оставить Рим.

На корабле с семьей он отправился в Египет. Феопистия была похищена капитаном корабля, а Агапий и Феопист унесены дикими зверями. Евстафий не впал в отчаяние, возложив упование на Господа. И надежда его оправдалась. Феопистия была сохранена Господом в чистоте, а капитан, пораженный болезнью, вдруг умер. Дети Евстафия были отбиты у зверей пастухами.

В это время в Риме возникла необходимость защищать пределы империи, и император Траян повелел найти своего военачальника. Евстафий был назначен командующим войском. Евстафий вернулся в Рим с победой.

Новый император Адриан осыпал его почестями и повелел, чтобы военачальник принес жертву идолам в благодарность за победу. Евстафий ответил, что этим он обязан только Христу Спасителю, а не мнимой власти ложных богов. Его ответ вызвал гнев императора, который лишил Евстафия всех благ и отдал вместе с женой и детьми на растерзание львам. Звери не осмелились тронуть их. Тогда святых бросили в раскаленную медную печь, имевшую форму быка, где они окончили свою жизнь.

Через три дня их тела были найдены невредимыми.

Тропарь

Мученицы Tвои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Tвою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Tех молитвами спаси души нaша.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.