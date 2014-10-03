3 октября – память святого благоверного князя Олега Брянского

Святой благоверный князь Олег Брянский, внук священномученика благоверного князя Михаила Черниговского, отличался глубоким благочестием и стремлением к ангельскому образу.

В Ипатьевской летописи упоминается, что в 1274 году князь Олег вместе с отцом Романом Михайловичем участвовал в военном походе против Литвы. Позднее Олег на свои деньги основал в Брянске новый монастырь, дошедший до наших времен под названием Петропавловский, и через несколько лет после смерти отца, оставив брянским князем своего брата, принял там же монашеский постриг с именем Василий.

В этом монастыре святой князь совершал иноческий подвиг и скончался около 1285 года. Он был похоронен в монастырском храме.

Вскоре после смерти князь Олег Брянский был канонизирован Русской православной церковью как святой. Рака с мощами преподобного была установлена в одной из церквей Петропавловского монастыря.

Ныне святые мощи покоятся в Воскресенском храме и доступны для поклонения.

"УНИАН-Религии"

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