2 сентября – память святого благоверного князя Феодора Смоленского и его сыновей

Князь Федор Смоленский – внук Владимира Мономаха жил в первой половине тринадцатого века. С юности он отличался строгой нравственностью. При разделе отцовского наследства Федор получил только маленький городок Можайск. Терпеливо перенося обиду, в короткое время умный и добрый князь сделал свой удел и людным, и безбедным, заслужив любовь народа.

В 1260 году он женится на ярославской княжне Марии Васильевне и становится князем Ярославским. От этого брака у него родился сын Михаил.

В 1277 году князь участвовал в осетинском походе, чем привлек особое расположение к себе хана Менгу-Тимура. Три года пробыл святой князь в Орде, а когда вернулся на Русь, оказалось, что его супруга умерла, а теща, княгиня Ксения, не впустила его в Ярославль, и святой Феодор должен был опять возвратиться в Орду. Здесь он женился на дочери хана, названной в крещении Анной. Такой брак имел для Руси большое значение. Здесь же, в Орде, у князя родились сыновья — Давид и Константин.

В 1290 году после смерти первого сына — князя Михаила, святой Федор с семьей возвратился в Ярославль, где стал ревностно заботиться об усилении и благоустройстве города и княжества. Было построено много храмов.

18 сентября 1299 году чувствуя приближение смерти, святой князь принял схиму.

Трогательно попросив прощения у множества собравшихся ярославцев, он мирно отошел ко Господу 19 сентября 1299 года.

5 марта 1463 года были найдены нетленные останки святых князей Федора и его детей Давида и Константина, которые прославились чудесами. Сейчас они находятся в одной гробнице в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля.

Тропарь

От юности вашея Христове любви прилепившеся, святии, усердно закон и оправдания Того сохранисте, отонудуже и чудесными даровании обогатившеся, исцеления источаете, Феодоре, Давиде и Константине, о верою вас почитающих, молите Христа Бога, спастися душам нашым.

"УНИАН-Религии"

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