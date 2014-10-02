2 октября православные чтят память святого благоверного князя Игоря Черниговского

В августе 1146 года умер князь Всеволод, горделивое княжение которого не любили киевляне. Святой Игорь, против воли вовлеченный в самый центр событий, стал невинной жертвой нараставшей ненависти. Под Киевом произошла битва между войсками князя Игоря и Изяслава, и киевские войска в разгар сражения перешли на сторону последнего.

Четыре дня Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в «поруб». Это случилось 13 августа. Все его княжение продолжалось всего две недели. Поруб - это был холодный бревенчатый сруб, без окон и дверей. Чтобы освободить из него человека, надо было «вырубить» его оттуда. Многострадальный князь тяжело заболел и был близок к смерти.

В этих условиях противники князя разрешили «вырубить» его из заточения и постричь в схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божьей помощью князь выздоровел и, оставшись иноком монастыря, проводил время в слезах и молитве.

Но год спустя, в 1147 году, киевское вече, желая отомстить роду Ольговичей, постановило расправиться с князем-иноком. Митрополит и духовенство, правивший в Киеве князь Изяслав Мстиславич и особенно его брат князь Владимир старались вразумить и предотвратить это бессмысленное кровопролитие, спасти святого мученика.

Восставшие ворвались в храм во время литургии, схватили молившегося пред иконой Божией Матери святого Игоря и потащили его на расправу.

Ожесточение толпы было столь велико, что даже мертвое тело страдальца подвергли избиению и поруганию.

19 сентября 1147 года святой князь-схимник Игорь был зверски убит. Когда вечером того же дня тело блаженного Игоря было перенесено в церковь святого Михаила, то в церкви зажглись все свечи. На другое утро святой страдалец был погребен в монастыре святого Симеона, на окраине Киева.

В 1150 году мощи святого князя были перенесены в кафедральный Спасский собор Чернигова.

Тропарь

Наста днесь всечестная память страстотерпца благовернаго князя Игоря, созывающая люди в пречестный храм Спасов, идеже радостно сошедшася благочестивых множество молитвенно празднуют святую память твою, и с верою взывают ти: молися, святе, Стране Российстей, граду Чернигову и всем православным Христианом в мире и благоденствии спастися.

"УНИАН-Религии"

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