1 октября православные чтят образ Пресвятой Богородицы «Старорусской»

Главной святыней старорусской земли считается Старорусская икона Божьей Матери. Она была перевезена греками из Херсонской губернии ещё в первые годы христианства на Руси в город под названием Старая Русса Новгородской губернии, где и пробыла до XVII века. На иконе изображена Богородица, на её левой руке сидит младенец, его взгляд обращен к Пречистой.

В 1571 году, когда в Тихвине разразилась эпидемия чумы, икону было решено передать на время тихвинским прихожанам, чтобы они совершали молебны перед старорусской иконой Божьей Матери о прекращении болезни. После прекращения мора, тихвинцы не захотели возвращать икону, и она пробыла в Тихвине почти 300 лет. Лишь в XVIII веке было разрешено сделать копию, которая в 1768 году была отправлена в Старую Руссу.

Уже в 1888 году подлинник был возвращён староруссцам. Во времена советской власти все драгоценности, которыми была увешана икона, разграбили, а сама икона передана в краеведческий музей.

Во время Великой Отечественной войны икона пропала.

В настоящее время, в Георгиевской церкви городе Старая Русса находится самый достоверный список этой иконы Богоматери.

"УНИАН-Религии"

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