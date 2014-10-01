1 октября празднуется память Оптинского старца преподобного Илариона

Преподобный Иларион, в миру Родион Никитич Пономарев, родился в селе Ключи Воронежской губернии в семье известного в округе портного Никиты Филимоновича Пономарева.

Мальчик рос тихим и молчаливым, уже с детства чувствовал в себе стремление к иноческой жизни. Первое близкое знакомство с монашеством состоялось у него во время паломничества с матерью к святыням Киево-Печерской лавры.

Когда Родиону исполнилось 24 года, семья переехала на жительство в Саратов. Молодой человек руководил здесь целой артелью портных.

В возрасте 33 лет, он серьезно задумался о принятии монашества. В течение девяти месяцев он паломничает по монастырям России.

Вернувшись в Саратов и управившись со всеми делами, Родион Никитич вскоре отправился в Оптину Пустынь.

В течение 20 лет он был келейником преподобного Макария, впитывая всей душой пример богоугодной жизни старца, исполненной любви, смирения, кротости и простоты.

Отец Иларион много трудился, на сон тратил не более четырех часов в сутки. Справившись с обязанностями келейника, в часы общего отдыха братии, на заре, он любил работать в саду: прививал деревья, ухаживал за яблонями, сажал цветы. Его стараниями скит превратился в цветущий сад. По благословению старца он также завел домашнюю аптечку и часто исполнял обязанности фельдшера среди братии.

В 1863 году преподобный Иларион вступил в должность скитоначальника и духовника обители.

Наступила весна 1873 года. 4 марта преподобный Иларион отслужил свою последнюю Литургию. Вернувшись в келью, сказал: «Никогда так не уставал, должно быть, пришел конец мой».

9 марта он принял пострижение в схиму с сохранением имени Иларион.

На рассвете 18 сентября 1873 года старец Иларион тихо и мирно отошел ко Господу. Погода, бывшая до того пасмурной и дождливой, в день кончины старца прояснилась.

В 1996 году преподобный Иларион был причислен к лику местночтимых святых Оптиной Пустыни, а в августе 2000 года Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви прославлен для общецерковного почитания.

Мощи преподобного Илариона покоятся во Владимирском храме Оптиной Пустыни.

"УНИАН-Религии"

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