30 сентября Православная Церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Во втором веке, в царствование императора Адриана в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери: Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу. Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он захотел лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и бесстрашно исповедали веру во Христа.

Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако, все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и сестры не изменили своих убеждений.

Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

Разгневанный Адриан повелел их мучать. Святую Софию не истязали, но она переживала душевные муки от разлуки с детьми. Страдалица похоронила останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую смерть.

Мощи святых мучениц с 777 года находятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Тропарь

Торжествует Церковь первородных, и свеселится приемля матерь о чадех веселящуюся, яже яко мудрости тезоименитая тройственным богословским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с мудрыми девами зрит уневестившияся Жениху Богу Слову, с нею и мы духовне в памяти их свеселимся, глаголюще: Троицы поборницы, Веро, Любве и Надеждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

"УНИАН-Религии"

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