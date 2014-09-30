30 сентября – память иконы Пресвятой Богородицы «Макарьевской»

Макарьевская икона Пресвятой Богородицы является чудотворным списком с иконы Божией Матери «Одигитрия», которая явилась в 1442 году преподобному Макарию Унженскому.

В 1629 и 1690 годах при случившихся в монастыре сильных пожарах Макарьевская икона Божией Матери осталась невредимой.

В 1717 году по указу Петра Первого и по благословению местоблюстителя патриаршего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского) монаху Ионе был выдан документ для сбора пожертвований на изготовление оклада для Макарьевской иконы. В рукописи икона прямо называется «чудотворной».

Однако позднее икона была перемещена из соборного храма в Благовещенскую церковь и пребывала в забвении. Поверх древнего письма было нанесено изображение Смоленской иконы Божией Матери, иконография которой является основой для Макарьевского образа

Новое обретение иконы состоялось в Макариево-Унженской обители в 1858 году.

"УНИАН-Религии"

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