29 сентября православные почитают образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение»

Впервые икона Божией Матери «Призри на смирение» явилась в 1420 году на Каменном озере в Псковской области. Это событие произошло в период большого бедствия - «морового поветрия» (голода), которое разразилось тогда над Псковской областью.

Икона была перевезена в Псков и хранилась в соборном Троицком храме. В память этого перенесения, празднование в честь иконы было установлено в сентябре.

Древний образ «Призри на смирение» не дошел до наших дней. В XIX веке уже не встречается упоминаний о древней иконе, находившейся в Троицком соборе, и, возможно, погибшей во время одного из стихийных бедствий.

Списков иконы «Призри на смирение» известно немного.

Один из них конца XVII века находится и поныне в Киевском Флоровском Вознесенском женском монастыре.

Второй — икона Божией Матери «Призри на смирение» — украшает в настоящее время главный храм в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре.

Тропарь

Необоримая стена образ Твой и источник чудес, якоже древле от Него заступление Твое граду Пскову даровала еси тако и ныне нас от всех бед и скорбей милостивно избави и спаси душа наша яко любвеобильная Мати.

"УНИАН-Религии"

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