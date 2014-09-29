29 сентября – память святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси
Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси был по происхождению серб и трудился на Афоне.
Своей благочестивой жизнью и образованием он обратил на себя внимание Константинопольского Патриарха Филофея, который в 1375 году посвятил Киприана в митрополита Киева и Литвы.
На Константинопольском Соборе было решено поставить его митрополитом на Русь после смерти святителя Алексия, чтобы избежать разделения русской митрополии.
В Москве святитель Киприан терпел притеснения от великого князя и потому первое время жил то в Литве, то в Константинополе.
Лишь в 1390 году, при великом князе Василии Дмитриевиче, он был принят как Первосвятитель в Москве.
Святитель Киприан заботился об исправлении богослужебных книг. Сохранились автографы некоторых славянских переводов святителя, свидетельствующие о его большой научной работе.
Своими пастырскими посланиями он утверждал веру в Церкви. Широко известна его деятельность по переводу богослужебной литературы.
Тропарь
Святителю Христов, пастырю добрый, учителю небесныя мудрости, светильниче света духовнаго, Киприане досточудне, не престай молитися за паству свою, за любящих и чтущих тя, града нашего крепкий заступниче.
"УНИАН-Религии"
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