26 сентября православные чтят память святой Кетеваны, царицы Кахетинской

Святая великомученица происходила из царского рода. Став супругой Давида, наследника Кахетинского царя, она сама правила царством.

Глубокое благочестие царицы проявилось в особенном попечении о нуждах Грузинской Церкви, в построении храмов, приютов и странноприимных домов.

После смерти мужа святая Кетевана поселилась в уединении. Брат ее мужа Константин (прозванный Окаянным) принял магометанство и по совету персидского шаха убил своих отца и брата. А затем угрозами стал принуждать святую Кетевану стать его женой. Царица собрала кахетинцев, выступила с войском против Константина, и одержала победу.

Константин Окаянный был убит, а шах был вынужден вернуть Кетеване ее сына Теймураза, который, живя в качестве заложника при дворе шаха, сохранил в чистоте свою православную веру. Вскоре Персия стала угрожать новой войной.

Чтобы избежать разорения своей страны, царица Кетевана добровольно отправилась заложницей к персидскому шаху. Шах Аббас предложил благоверной царице принять магометанство, но получил решительный отказ. Тогда царица Кетевана была брошена в темницу, где провела десять лет.

Скончалась святая великомученица в 1624 году. Ее долго мучили, крестообразно повесив на дереве, и во время ее святой кончины на тело мученицы с неба сошли три светлых столпа.

Мощи святой царицы Кетеваны были перенесены в Рим в собор святого апостола Петра монахами Августинского ордена, бывшими свидетелями ее подвига.

"УНИАН-Религии"

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