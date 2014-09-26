26 сентября – память иконы Пресвятой Богородицы «Дубовичской»

В селе Дубовичах Черниговской губернии, на сегодняшний день Кролевецкий район Сумской области, находилась древняя икона Божией Матери, которая называлась Дубовичской.

По преданию она была найдена в густой траве на берегу реки Рети в XVI столетии. Предполагают, что она была обронена здесь военным обозом, который вез церковную утварь.

Как рассказывает предание, пастух, прогоняя по этому месту свое стадо и размахивая кнутом, случайно и ненамеренно задел им икону Богоматери. От иконы вдруг засиял необычайный свет, ослепивший пастуха - он тут же упал на землю. Его нашли без чувств и принесли к священнику.

Придя в себя, пастух рассказал о том, что случилось при виде иконы. Священник и многие из прихожан пошли на указанное им место и нашли здесь лежащую в траве святую икону. Стараниями верующих на месте явления вскоре была сооружена часовня и в ней поставлена явившаяся икона Богоматери.

По прошествии некоторого времени она была взята отсюда и поставлена в Архангельской церкви села Дубовичи. С того времени здесь совершаются многие чудесные исцеления.

С 1861 года чудотворная Дубовичская икона с крестным ходом переносилась для молебного пения перед ней в город Кролевец.

В настоящий момент икона утеряна, но сохранился ряд копий. Существует почитаемая копия, которая находится в Киеве, в Софийском соборе.

"УНИАН-Религии"

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