25 сентября православные вспоминают перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского

Праведный Симеон Верхотурский происходил из дворян и в Смутное время отправился в Сибирь. Как обычный труженик Симеон питался тем, что выручал от производства шуб с нашивками, которое изготовлял своими руками.

Праведный Симеон умер в второй половине XVII столетия и был похоронен на Меркушинском кладбище, при церкви Архистратига Михаила.

Его нетленные мощи, которые прославились чудесами, были открыты в 1692 году.

12 сентября 1704 года мощи Симеона из Меркушино с разрешения митрополита Филофея (Лещинского) были перенесены в Николаевский монастырь города Верхотурье, где их поместили в монастырской церкви у правого клироса.

С перенесением мощей предание связывает чудесную остановку крестного хода по молитве хромого юродивого Космы, желавшего отдохнуть.

В 1716 году церковь была уничтожена при пожаре, но рака с мощами не пострадала.

В 1838 году после восстановления храма её установили в приделе Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, который в 1863 году был переименован во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Почитали и место погребения Симеона в селе Меркушино, из которого забил родник. Над ним в 1808 году вместо деревянной часовни возвели новую каменную.

Мощи святого привлекали в монастырь многочисленных паломников число которых в начале XX века достигало 60 000 человек в год.

Сегодня, как и в ранние времена, по молитвам святого Симеона Верхотурского Господь оказывает помощь, утешение и укрепление всем нуждающимся.

Бедствующие путники по молитвам святого получают избавление от смерти. Особенно часто люди обращаются с молитвами к Верхотурскому чудотворцу при глазных болезнях и всевозможных параличах.

Тропарь

Днесь радуется славная страна Сибирь, обрет святыя мощи твоя внутрь себе. Архиереи, священницы и весь сонм людский духовне веселящеся, вопием ти: о Богомудре Симеоне! Избави нас, иже к тебе прибегающих, от всех бед, просяще податися всем по коегождо прошению, и избавитися стране сей и граду от огненнаго запаления и поганскаго нашествия и междоусобныя брани и от всякаго зла. Темже и мы вси чтем ныне честных и многоцелебных мощей твоих пренесение новый целебниче, и вопием: слава Дающему тобою всем исцеление.

"УНИАН-Религии"

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