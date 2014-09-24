24 сентября – память святого Евфросина Палестинского

Преподобный Ефросин жил и трудился в IX веке. Будучи иноком в одной из обителей, святой работал на поварне.

Один священник, который обитал в монастыре с преподобным Евфросином, молил Бога показать ему в вещественном виде будущие награды, которые приготовлены для тех, кто любит Господа.

Однажды ночью ему было видение: он стоит в райском саду, по которому ходит Евфросин. Священник попросил у него райские яблоки. Преподобный, сорвав плоды, положил их иерею в платок.

Проснувшись, священник посчитал увиденное за сон, но протянув руку к платку, нашел в нем яблоки, которые получил в видении от Евфросина, и ощутил от них чудесный аромат.

После утренней службы, он собрал братьев и показал всем три райских яблока, подробно рассказав о том, что видел.

Все пошли в поварню к преподобному Евфросину, но не нашли его… Святой тайно покинул обитель, чтобы избежать людской славы.

Где преподобный окончил свои дни – неизвестно.

"УНИАН-Религии"

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