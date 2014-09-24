24 сентября Православная Церковь молитвенно чтит память преподобного Силуана Афонского

Силуан Афонский, в миру Семён Иванович Антонов, родился в семье крестьян Тамбовской губернии.

Он собирался поступить в Киево-Печерскую Лавру, но отец настоял, чтобы он сначала поступил на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге.

Семен Иванович приехал на Афон осенью 1892 года, где поступил в Пантелеимоновский монастырь.

В 1896 году он был пострижен в мантию, в 1911 — в схиму с именем Силуан. Послушания будущий святой проходил на Мельнице, на Каламарейском метохе (владение монастыря вне Афона), в старом Нагорном Руссике, в Экономии.

Дальнейшая жизнь Силуана была посвящена борьбе хранения полученной благодати.

Преподобный скончался, не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть больше недели.

С 1970-х годов известны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы преподобного, которая хранится в Пантелеимоновском монастыре. Часть его мощей находится в Иоанно-Предтеченском монастыре в Великобритании.

В 1988 году Константинопольским Патриархатом была совершена канонизация Силуана Афонского.

Имя преподобного Силуана Афонского было внесено в месяцеслов Московского Патриархата за 1992 год по благословению Патриарха Алексия Второго.

"УНИАН-Религии"

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