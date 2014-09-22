22 сентября православные вспоминают мученика Севериана

Святой мученик Севериан пострадал за Христа в Севастии Армянской во время гонения при императоре Ликинии. До своего мученического подвига святой Севериан посещал заключенных в темнице 40 узников-христиан, поддерживая их. Это были те прославленные Церковью 40 мучеников, которые мучились в Севастийском озере (память 9 марта).

Через полгода и Севериан был также привлечен к суду за исповедание христианской веры. Святой Севериан мужественно объявил о своей вере и был подвергнут жестоким мучениям. Когда исполнители пытки были не в силах больше продолжать свое злое дело, правитель велел отвести святого мученика в тюрьму.

Проходя под стражей по улицам города, святой Севериан учил народ, убеждая всех веровать во Христа.

Через пять дней святой мученик вновь был приведен к правителю. Он снова, как и при первом допросе, отказался принести жертву идолам и опять был подвергнут жестоким мучениям и, наконец, казнен. Севастийские христиане безбоязненно взяли его тело и понесли к дому, где он жил.

Все местные жители спешили приблизиться к телу святого и проститься с ним. Тогда случилось следующее чудо: один из слуг святого Севериана, недавно умерший, встал и вышел навстречу своему казненному господину, поклонился ему и простился с ним.

Воскресший человек после этого жил еще 15 лет, никуда не отлучаясь от места погребения святого мученика Севериана.

"УНИАН-Религии"

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