Сегодня в Украине и мире празднуют Международный день мира
15:01, 21 сентября 2014Праздники
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Киев. 21 сентября. УНИАН. Сегодня, 21 сентября, по всему миру отмечают Международный день мира.
С 1982 по 2001 год праздник отмечали в 3-й вторник сентября, однако Генеральная ассамблея ООН в 2001 роке постановила, что, начиная с 2002 года, Международный день мира будет ежегодно отмечаться 21 сентября.
В 2002 году праздник был закреплен в Украине на законодательном уровне и получил название ”День мира в Украине”.
Как сообщалось, сегодня в европейских странах, США, а также в России запланированы массовые акции за мир в поддержку Украины.
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