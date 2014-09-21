21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня Православная Церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы.

В этот великий день, на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась Преблагословенная Дева Мария, которую Господь призвал послужить тайне воплощения Бога Слова-стать матерью Спасителя мира. По словам молитвы: "Бог престол свят на земле Себе предуготовал", так как Дева Мария, став Матерью Божьей, стала как бы престолом Господа на земле. Это праздник, который раскрывает нам драгоценность каждой человеческой жизни.

Об обстоятельствах, связанных с этим событием, рассказывает Священное Предание.В небольшом городке Назарет жил потомок царя Давида Иоаким с женой своей Анной.Они были благочестивые, но детей у них так и не было. Муж и жена были бездетным до пятидесяти лет.Для иудеев рождение ребенка вообще считалось особым религиозным долгом: каждая семья надеялась, что обещанный Спаситель произойдет из их рода.

Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бездетность святых Иоакима и Анны даже стала причиной насмешек и поношений со стороны других людей. Но святые Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, веря, что Господь может даровать им чадо и в старости. Они горячо молились Богу и со слезами просили Его даровать им дитя, которое они обещали посвятить на служение Ему в Иерусалимском храме.

Однажды на праздник Иоаким принес в Иерусалимский храм дары Господу, но священник, как только узнал о бездетности Иоакима, не принял эти дары. Услышав эти обидные и несправедливые обвинение, Иоаким ушел в пустыню. Там он сорок дней и ночей постился и слезно молился, чтобы Господь даровал ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившемся, праведная Анна тоже стала усердно молить Бога о том, чтобы стать матерью.

Господь услышал их просьбу, архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную весть: у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру.

Через девять месяцев у Анны родилась Дочь, которая стала началом нашего спасения и заступницей пред Богом. О рождестве Ее радовались небо и земля.

По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их восстание казалось уже невозможным. Сын Божий пожелал для спасения людей стать человеком и Он избирает Себе в Матери ту, которая когда-то чудесным образом была вымолена праведными Иоакимом и Анной.

В этот день люди торжественно прославляют Пресвятую Богородицу, обращают к Ней свои хвалебные молитвы с надеждой, что Пречистая никогда не оставит их.

Тропарь праздника

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Подготовил студент КДАиС Юрий Петровский - для "УНИАН-Религии".

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