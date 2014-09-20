20 сентября – память мученика Созонта

Максимиан, правитель Киликии, распространяя по царскому указу языческое многобожие, пришел в город Помпеополь и принес там много жертв. В это время там находился один юноша, которого звали Созонт, христианин.

Он пас был пастухом. Где бы ни был он с овцами, везде собирались к нему другие пастухи, юноши и мужчины, а он учил их познанию Единого Бога, и многих привел к святому крещению.

Однажды, пася овец около источника, рядом с которым стоял большой дуб, Созонт уснул сладким сном и увидел божественное видение, призывавшее его к мученическому подвигу и возвещавшее, что данное место принесет пользу многим людям.

Когда Созонт проснулся, он поручил овец другим и, оставив на том месте свой лук и три стрелы, для памяти себе, отправился в город Помпеополь.

Он увидел торжества в честь языческих богов, в котором правитель города принуждал участвовать и христиан. Созонт не мог стерпеть поругания веры Христовой. В возмущении он проник ночью в языческий храм, где стоял почитаемый золотой идол в виде человека.

Святой Созонт отрубил у идола руку и, раздробив ее на куски, раздал нищим. На следующий день весь город пришел в смятение, когда выяснилась пропажа руки идола.

Святой Созонт пришел к правителю и объявил, что он забрал золотую руку, чтобы узнать силу их бога.

Правитель приказал мучить святого Созонта. Его так избили железными палками, что раздробили даже кости. Мученический венец святой принял в 304 году.

Его тело хотели сжечь, но Господь послал дождь, который потушил пламя.

Христиане с честью похоронили тело святого мученика, и у его гроба происходило множество исцелений.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, Созонт, во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя дерзости. Того молитвами спаси душы наша.

"УНИАН-Религии"

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