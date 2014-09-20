20 сентября Православная Церковь чтит память преподобного Серапиона Псковского

Будущий святой родился в конце XIV века в городе Юрьеве (Дерпте) и был воспитан в строгом благочестии. Хорошо зная Священное Писание и творения святых отцов, он был пламенным исповедником православной веры и ревностным обличителем латинского заблуждения.

В возрасте 35 лет святой Серапион поселяется на реке Толве и становится учеником преподобного Евфросина Псковского, который жил в полном одиночестве, и разделяет с ним пустынные подвиги и труды по устройству обители.

Неизвестно, где и когда принял преподобный Серапион постриг, но к преподобному Евфросину он пришел уже иноком.

Ради великих подвигов своих преподобный еще при жизни удостоился от Господа дара прозорливости и чудотворений.

В 1476 году исцелился от гнойной раны на ноге латыш-крестьянин, приложив к ней снег от следов святого.

Преподобный предсказал нашествие на Псков немцев в год его смерти и то, что обитель не пострадает, что и исполнилось.

Скончался он 90-летним старцем, 8 сентября 1480 года. После смерти он прославился многочисленными чудотворениями.

Тропарь

Изрядством жития чистоту девства приим, Серапионе, и вся красная мира сего возненавидев, Христа Единаго возлюбил еси. Сего ради во внутреннюю пустыню вселився и со зверьми живый, весь Христов спостник и друг Евфросина учителя твоего был еси, тем же и молим тя, поминай нас, чтущих святую память твою, да зовем ти: радуйся, пустынныя похвало, преподобне отче наш.

"УНИАН-Религии"

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