20 сентября – память преподобного Макария, старца Оптинского

Михаил Николаевич Иванов – будущий преподобный оптинский старец, родился в семье орловских дворян. Он рос тихим, болезненным мальчиком. Любил книги, музыку, уединение. Михаил рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей, говоря: «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное».

Иеросхимонах Макарий прибыл в Оптину пустынь вслед за преподобным Львом и поступил под его духовное руководство. Еще раньше он познакомился со старцем Львом в Площанской пустыни, где находился под руководством старца Афанасия, ближайшего ученика преподобного Паисия Величковского.

Старец Афанасий обладал большим количеством переводов святоотеческих творений, сделанных преподобным Паисием, и приобщил к исследовательской и литературной деятельности преподобного Макария.

Позднее, уже в Оптиной, преподобный Макарий возглавляет группу ученых и литераторов — монахов и мирских лиц, которые переводят и обрабатывают на литературный язык писания (в основном в переводах старца Паисия) величайших аскетов древности: Исаака Сирина, Макария Великого, Иоанна Лествичника.

Преподобного Макария Господь наградил даром духовного рассуждения. Его смиренное слово о духовной пользе ближнего подкреплялось истинным смирением и во внешности, в одежде, в каждом его движении. Лицо преподобного постоянно было светлым и сияло духовной радостью и любовью к ближнему.

За два года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их.

"УНИАН-Религии"

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