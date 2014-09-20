20 сентября – память святителя Иоанна, архиепископа Новгородского

Святитель Иоанн был родом из Новгорода и с малого возраста посвятил себя на служение Богу. Он принял иночество с именем Ильи в основанной им самим обители.

За свою благочестивую жизнь в 1165 году он был избран архиепископом Новгорода.

При нем заступлением Богоматери совершилось чудесное спасение Новгорода от нашествия суздальцев 25 февраля 1170 года. Заботясь о духовных нуждах своей паствы, он построил в Новгороде семь храмов. Святой прославился и благочестивой жизнью: был милостив и отличался кротостью.

Святитель имел такую власть над нечистыми духами, что однажды путешествовал на бесе в Иерусалим поклониться святым местам. Вскоре он был обвинен в нечистой жизни и изгнан из Новгорода.

Новгородцы посадили святителя на плот и пустили вниз по Волхову. Но плот поплыл вверх, против течения. Раскаявшись, люди со слезами умоляли святителя вернуться. Архипастырь простил их и с великим торжеством возвратился на свою кафедру.

Узнав о приближении своей кончины, святитель принял схиму с именем Иоанн и мирно отошел ко Господу 7 сентября 1186 году. Нетленные мощи святителя Иоанна были найдены в 1439 году.

Тропарь

Господи Боже наш, творяй присно с нами по Твоему смотрению, не отстави милости Твоея от нас, но молитвами святителя Твоего Иоанна в мире устрой живот наш.

"УНИАН-Религии"

Проект "Православные праздники" реализуется при содействии Киевской Духовной Академии и Семинарии. При использовании материала ссылка на источник обязательна.