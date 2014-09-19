19 сентября – Собор новомучеников и исповедников Казахстанских и Алма-Атинских

В 1930-х – 1950-х годах в Казахстане находилось одно из самых страшных подразделений ГУЛАГа – Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь). Среди его узников было немало православных архиереев, священников, монахов и мирян, принявших смерть за Христа. В начале XXI века удалось собрать множество материалов о подвигах казахстанских новомучеников.

В феврале 2008 года митрополит Астанайский Мефодий (Немцов) получил благословение патриарха Алексия II на установление отдельного дня празднования Собора новомучеников и исповедников, пострадавших на земле Казахстана. Празднование решено было проводить в первое воскресенье после дня памяти первомученика Казахстанской земли – епископа Верненского Пимена.

Празднование Собора было внесено в месяцеслов по патриаршему благословению 28 февраля 2008 года.

Тропарь

Небо церковное ныне отверзается, веселия исполняется Церковь Православная земли Казахстанския, и яко ангельский лик собору верных предходит пресветлое воинство мучеников и исповедников ея. Ихже ради страдания, Христе Боже, крепость благоутробнаго милосердия яви земли нашей. Церковь же в пустыни Тобою насажденную молитвами Богородицы и всех святых избави от бед и утверди вовеки.

"УНИАН-Религии"

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