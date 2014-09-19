19 сентября – память Арапетской (Аравийской) иконы Божьей Матери

Арапетская или Аравийская икона Божией Матери относится к числу наиболее древних икон, но известна только по имени. Сведений же о месте и времени ее явления не сохранилось никаких. Существуют одни только догадки и предположения по этому вопросу.

Одни относят явление и прославление иконы к началу IV века, а именно к 301 году. По другим же источникам явление ее относится к более раннему времени – I веку, и приурочивается это событие к тому моменту, когда святой апостол Фома распространял свет евангельского учения в Индии.

"УНИАН-Религии"

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