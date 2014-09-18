18 сентября – память святой мученицы Раисы

Святая мученица Раиса (Ираида) происходила из города Александрии.

Однажды, подойдя к источнику, чтобы набрать воды, она увидела корабль у берега, на котором находилось множество мужчин, женщин, священнослужителей и иноков, закованных из-за исповедание Христовой веры, общим числом около 150 человек.

Раиса добровольно присоединилась к мученикам, а когда судно достигло города Антинополь, она первой подверглась жестоким истязаниям и была обезглавлена.

Вслед за ней приняли смертную казнь за вероисповедание и прочие узники. Это произошло около 308 года во время правления императора Максенция.

Тропарь

Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

"УНИАН-Религии"

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