18 сентября православные чтят память святого Афанасия Брестского

Преподобномученик Афанасий Брестский был белорус и родился около 1597 года в благочестивой христианской семье Филипповичей. Он получил серьезное образование, знал богословскую и историческую литературу, о чем свидетельствует сохранившийся дневник святого.

В молодые годы святой Афанасий некоторое время был учителем в домах польских шляхтичей. В 1627 году он принял постриг от игумена Иосифа в Виленском монастыре Святого Духа. В 1632 году инок Афанасий был рукоположен в сан иеромонаха и назначен наместником Дубойской (Дубовской) обители под Пиноком.

Святой Афанасий, по особому благословению Божьей Матери, самоотверженно отстаивал Православие в пределах исконно русских земель, захваченных Речью Посполитой.

С 1638 по 1648 года святой Афанасий исполнял послушание игумена Брестского Симеоновского монастыря. Преподобный претерпел много обид от униатов и незаконных наказаний от властей, трижды испытал тюремное заключение. Святой был направлен властями в Киев, чтобы предстать перед духовным судом, но был оправдан, вновь возвращен в свою обитель. В течение десяти лет преподобный Афанасий, находясь в среде недоброжелательно настроенных к нему лиц, вел непрерывную борьбу за Святое Православие, верность которому засвидетельствовал своими страданиями.

Попытки сломить духовную целеустремленность святого были напрасными. Над ним был снова устроен суд, решением которого, за проклятие унии, преподобномученик был приговорен к смертной казни.

Святой Афанасий мученически скончался в ночь с 4 на 5 сентября 1648 года.

Тропарь

Блажен еси, отче наш Афанасие, яко верно пожил еси, стоя бодренно за святую Православную веру, со умилением присно поя неседальное Пречистей, заповедуя никомуже нарушати Православныя веры святыя, пострадав за свидетельство истины даже до смерти. Мы же, чтуще святыню твою, со дерзновением взываем ти: отче наш, преподобномучениче Афанасие, похвало и украшение наше.

"УНИАН-Религии"

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