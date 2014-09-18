18 сентября Православная Церковь вспоминает убийство святого благоверного князя Глеба

Брат святого князя Глеба Святополк обманом вызвал его из Мурома, послав ему сказать: "Отец твой при смерти и зовет тебя". К тому времени Святополк уже убил своего брата Бориса, и стал замышлять убийство Глеба. Он собирался убить братьев, чтобы взять всю власть в свои руки.

Святой князь Глеб был уже на пути в Киев и находился недалеко Смоленска, возле реки Смядынь. На этом месте его настигли убийцы, посланные Святополком.

Князь ждал от них приветствия, но они неожиданно окружили его со всех сторон. Затем, повар святого Глеба достал нож убил своего господина. Его тело было брошено в пустынном месте. Вскоре над тем местом, где лежало тело святого князя, был виден огненный столб, иногда являлись горящие свечи или слышалось ангельское пение.

В скором времени тело святого было взято и перенесено в Вышгород, рядом с телом ранее убитого брата Бориса.

На месте мученической гибели святого Глеба был вырыт колодец, вода которого приобрела целебную силу.

Тропарь

Мученик Твой, Господи, спасшеся веры ради, княже Глебе, труждающимся быстрый помощник и ненадежным надежа. Ты бо болезни врачуеши притекающим к тебе с верою. Темже и мы верою молимся от бед избави нас, чтущим любовию память твою.

"УНИАН-Религии"

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