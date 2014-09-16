16 сентября Церковь чтит память святого Иоанна Ростовского

Блаженный Иоанн жил в городе Ростове во дни царя Ивана Васильевича Грозного. Откуда он был родом, неизвестно. В Ростове он жил в образе юродивого Христа ради, не имел постоянного пристанища и только иногда заходил для отдыха к одной благочестивой вдове и к своему духовному отцу, всехсвятскому священнику Петру.

В его дни находился в Ростове и беседовал с ним, как и с знаменитым подвижником святым Иринархом, блаженный юро­дивый Иоанн, по прозванию Большой Колпак, ушедший потом в Москву.

Блаженный Иоанн Ростовский всегда носил с собой и читал пергаменную книгу - Псалтирь на латинском языке.

Кончина блаженного Иоанна последовала 3 сентября 1580 года. Его тело, заботами упомянутой благочестивой вдовы и его духовного отца священника Петра, погребено было возле церкви святого Власия за алтарем. Погребение сопровождалось знаменьями: подня­лась сильная буря, засверкали молнии и загремел гром.

После смерти блаженного, многие стали приходить к его гробу, пели в церкви молебны Господу Богу, Пресвятой Богородице и Предтече Иоанну, просили освятить воду и пили ее, смешивая с песком от гробницы блаженного Иоанна, другие мазали ею свое болящее тело и по вере получали исцеление от различных болезней.

При гробе блаженного Иоанна совершалось много чудесных исцелений. Эти чудеса записывались и о них сообщалось царю. Одним благочестивым купцом, с которым произошло чудесное исцеление, над гробом блаженного поставлена была церковь.

В настоящее время мощи блаженного Иоанна скрыты и находятся за левым клиросом в каменной церкви Толгской иконы Божией Матери с приделом во имя святого Иоанна Предтечи и священномученика Власия, построенной в 18 столетии.

При гробнице издавна находится большой кипарисный крест блаженного и пергаменная псалтирь, написанная красивым готическим письмом.

Тропарь

Явился еси во граде яко в пустыни, в смиренномудрии, чистоте и в трудех, и подвизех, и в терпении мнозе, преблаженне отче Иоанне. Взем бо Крест Христов последова Ему и бе в молитвах и псалмопении день и нощь, иноязычнаго речения о спасении всего мира христианскаго рода и преселился еси к Невечернему Свету. Ныне же ко гробу Твоему вернии приходящий, моляся Господеви, Богородице и Предтечи, приемлют исцеления молитвами твоими. Но присно за ны молися, блаженне отче Иоанне, спастися душам нашим.

"УНИАН-Религии"

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