15 сентября православные чтят память святителя Иоанна, Патриарха Константинопольского

Святитель Иоанн Постник, Патриарх Константинопольский родился предположительно в Каппадокии в семье бедных родителей. Он обучался ремеслу резчика и не получил классического образования.

С юных лет Иоанн интересовался аскетическим образом жизни, а впоследствии принял монашество. При византийском императоре Юстине II был введен в состав духовенства собора и патриаршего ведомства Святой Софии в Константинополе. При патриархе Иоанне III Схоластике он занимал пост сакеллария, главы патриаршей сокровищницы.

По прошествии некоторого времени умер Константинопольский патриарх Евтихий и Иоанн, как самый достойный, был избран и назначен для рукоположения.

Он долго не соглашался, пока не увидел грозного видения: с одной стороны было видно море, поднимающееся до небес, и страшная огненная печь, а с другой стороны – множество ангелов, говорящих ему: "Ты не принимаешь престола? – Пусть будет другой, но ты от всех нас будешь наказан". После того как ангелы с угрозой сказали это Иоанну, он повиновался и был поставлен патриархом Константинопольским. В этом сане он проводил постническую жизнь до самой своей смерти.

Однажды в Константинополе был большой мор. Преподобный молился и одному из своих верных слуг он приказал взять два сосуда, – один полный мелких камней, а другой пустой, стать на весь день к месту, где приносили умерших, и считать их, перелагая камни из полного сосуда в пустой.

Сосчитав, слуга нашел в первый день пронесенных мертвецов триста двадцать три и рассказал о том святому. Святой Иоанн предсказал, что мор прекратится; это и стало сбываться с каждым днем, потому что на второй день слуга нашел пронесенных мертвецов меньше, в третий день – еще меньше. В воскресенье, по предсказанию святого и по его молитвам, мор окончательно прекратился.

Преподобный имел власть изгонять нечистых духов. Одна женщина, у которой был бесноватый муж, повела его к одному пустыннику, но он сказал ей: "Иди к святейшему Иоанну, патриарху Константинопольскому, – тот исцелит твоего мужа". Исполнив это, человек был исцелен. Многие больные получали исцеления от святого. У многих женщин по его молитвам разрешалось неплодие.

"УНИАН-Религии"

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