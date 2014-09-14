Православная Церковь 14 сентября празднует церковное Новолетие, начало индикта

14 сентября Православная Церковь празднует церковное Новолетие - начало церковного года или начало индикта.

Константинопольское летоисчисление начиналось с 1 сентября 312 года. В этот день отмечали память о победе, которую император Константин одержал над римским императором Максентием. После битвы Константин даровал христианам свободу вероисповедания. В 325 году на первом Вселенском Соборе решили отмечать в этот день церковное Новолетие.

После принятия христианства на Руси до XV века год начинался с марта - с 1 марта вели начало года все древние русские летописцы.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Христос сказал, что он пришел "исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное".

В последний раз чин летопроводства был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра, который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом. Петр I издал указ о переносе начала гражданского нового года на 1 января. С 1 января 1700 года чин летопроводства не совершался.

Праздник церковного Новолетия соединяется с праздничной службой в честь преподобного Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.

Тропарь индикту

Благодарни суще недостойнии раби, Твой, Господи,

о Твоих великих благодеяниях на нас бывших,

славящи Тя хвалим благословим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие,

и рабски любовию вопием Ти:

Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

"УНИАН-Религии" - по информации из открытых источников.