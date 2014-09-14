14 сентября - день памяти праотца Иисуса Навина

Святой Иисус Навин после смерти пророка Моисея был вождем Израильского народа. Он завоевал Обетованную, то есть обещанную Богом, землю и ввел в нее еврейский народ.

Господь показал через Иисуса Навина великие чудеса. Евреи прошли через реку Иордан, будто по земле, Иисусу Навину являлся Архистратиг Михаил, стены города Иерихона, осажденного израильтянами, пали сами собой после того, как Ковчег Завета, главную святыню Израиля, обносили вокруг города в течение семи дней.

Наконец, во время сражения с неприятелем Иисус Навин, по Божьему повелению, остановил движение солнца и продлил день до того времени, пока не была одержана победа.

После окончания войны Иисус Навин разделил Обетованную землю между двенадцатью родами Израиля и скончался в возрасте ста десяти лет, в ХVI веке до Рождества Христова.

Все эти события изложены в Книге Иисуса Навина, входящей в состав Библии.

"УНИАН-Религии"

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