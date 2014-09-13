13 сентября Православная Церковь вспоминает положение честного пояса Пресвятой Богородицы

В своей любви к Матери Божией Православная Церковь окружает всё, что связано с Её земной жизнью большим почитанием. Церковь отмечает два праздника, связанных с одеждами Пречистой Девы: Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и Положение честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахерне, в честь чуда исцеления супруги императора Льва Мудрого Зои, страдавшей от нечистого духа.

В 860 году флот русского князя Аскольда опустошил берега Черноморья и Босфора и осадил столицу Византии. Всю ночь император Михаил III молился на каменных плитах Влахернского храма. Святой Патриарх Фотий обратился к народу с проповедью, призывая покаяться и просить о защите Пресвятую Богородицу. После всенародного молебна ризу Божией Матери с Крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили ее край в воды Босфора, а затем перенесли в храм святой Софии в центре Константинополя. Царица Небесная усмирила воинственность славян, и через некоторое время, заключив перемирие, они стали отступать. В условия мирного договора входило положение о крещении Руси. Вскоре князь Аскольд сам принял крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины.

Таким образом, праздник Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является праздником основания Русской Православной митрополии в Киеве.

Хитон, или платье Пресвятой Богородицы, омофор или Ее головной покров и пояс – вот ризы, которые носила Пречистая Дева в Своей земной жизни и, согласно христианским преданиям, даровала Православной Церкви как залог Своего покровительства и заступничества.

Тропарь

Богородице Приснодево, человеков покрове, ризу и пояс пречистаго Твоего телесе, державное граду Твоему обложение даровала еси, безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи, о Тебе бо и естество обновляется и время. Темже молим Тя мир граду Твоему даровати и душам нашим велию милость.

"УНИАН-Религии"

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