12 сентября Церковь чтит память святых: Александра, Иоанна и Павла - патриархов Константинополя

Святые Александр, Иоанн и Павел были патриархами в Константинополе. Святой Александр сначала был священником при Митрофане, епископе Константинопольском; после его смерти заступил на его место и был сделан патриархом. Он присутствовал на I Вселенском соборе. Во время правления Константинопольской церковью ему приходилось бороться и с арианами, и с язычниками-философами, хотя сам он и не имел философского образования.

По молитве святого Александра был наказан еретик Арий. Арий согласился вступить в общение с православными, как бы изменив свои убеждения. Святой Александр, предвидя притворство еретика, не соглашался принять его в церковное общение. Император Константин настоял, и назначен был день для принятия Ария. Всю ночь святой Александр молился Богу, чтобы Он или взял его душу, или не допустил еретика до этого. Настало утро; Арий торжественно шел в церковь, но вдруг почувствовал себя нехорошо и вскоре умер.

Святой Александр скончался в 340 г.

Иоанн был сыном бедных родителей, и отец готовил его к работе ремесленника. Он жил у одного инока-подвижника, разделяя его труды. Патриарх Евтихий, узнав о такой жизни Иоанна, посвятил его в диаконы великой Константинопольской церкви. За свое особенное воздержание Иоанн скоро получил название постника. Узнав о своем избрании в патриархи, он хотел спастись от высокого назначения бегством, но был удержан видением свыше. Кроме подвига постничества, святой Иоанн отличался щедростью к бедным.

Он скончался в 595 году. После смерти найдены были у него только деревянная постель, льняная сорочка и старая верхняя одежда.

Святой Павел, родом киприот, был поставлен в патриархи при императоре-иконоборце Льве Копрониме. Он был человек очень добродетельный и благочестивый, но боязливый. Видя, что многих православных подвергают мучениям за иконопочитание, он скрывал свое православие и общался с иконоборцами. После смерти Копронима он хотел было восстановить иконопочитание, но не мог найти помощников себе, потому что иконоборство было еще сильно.

Видя, что он не может принести пользы для Церкви, святой Павел решил оставить патриарший престол. Он удалился в монастырь и умер схимником в 784 году.

"УНИАН-Религии"

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