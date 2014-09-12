12 сентября – память преподобного Александра Свирского

Дважды за всю историю человечества открывался Троичный Бог телесному человеческому взору - первый раз святому Аврааму у Мамврийского дуба, а второй раз - на русской земле святому преподобному Александру Свирскому…

Преподобный Александр - один из немногих русских святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины - а именно через 14 лет.

Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года в семье Стефана и Василисы. Они имели двух взрослых детей, но им очень хотелось еще сына, и они молили об этом Бога. Однажды во время молитвы благочестивые супруги услышали голос, который предвещал рождение мальчика, который станет им утешением и радостью для Церкви. День рождения святого совпал с днем памяти пророка Амоса, с именем которого и окрестили малыша.

Когда Амос немного подрос, родители отдали его учиться грамоте, но учение давалось ему с трудом. Тяжело переживая это, Амос часто молил Бога о помощи. Однажды он отправился в расположенный недалеко Острожский Введенский монастырь и стал горячо молиться перед иконой Божьей Матери… С тех пор Амос стал преуспевать в учебе и вскоре опередил своих сверстников.

После знакомства с монахами из Валаамской обители юношей овла­дело неодолимое желание уйти с ними. В 19 лет он тайно покинул родительский дом и отправился в дальний путь. Дойдя до реки Свири, Амос переправился на другой берег и прошел еще некоторое расстояние. Ночь застала его на берегу тихого лесного озера. Долго молясь, юноша услышал голос, который повелел ему идти на Валаам в обитель Все­милостивого Спаса, через некоторое время вернуться на это место и основать здесь обитель.

На избранное Богом место сошел небесный свет. Утром Амос про­должил свой путь. Долго пробирался он по лесным дебрям без дороги и очень утомился. Вдруг он увидел путника, который сказал, что идет на Валаам и знает туда дорогу. Они пошли вместе и через некоторое время пришли в Ва­лаамский Спасо-Преображенский монастырь. Поблагодарив Бога у ворот обители, Амос хотел выразить благодарность своему спутнику, но тот внезапно исчез. Тогда он понял, что это был ангел Божий.

26 августа 1474 года Амос принял иноческий постриг с именем Александр и удалился на уединенный остров, впоследствии названный Святым. Там он обнаружил пещеру и трудился в ней еще семь лет. Далеко разнеслась слава о его подвигах. Избегая людской молвы, преподобный Александр решил укрыться глубоко в лесах, но по просьбе игумена остался. В 1485 году во время ночной молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы в келье святого засиял свет, и он услышал голос, который повелел ему возвратиться на ранее указанное место на берегу святого озера. Узнав о видении, игумен благословил преподобного Алек­сандра в путь.

Преподобный построил малую келью, в ко­торой прожил семь лет, не видя людей, питаясь только плодами леса. За это время святой отшельник претерпел немало лишений от холода, голода, болезней и дьявольских искушений, но Господь не оставлял подвижника Своими милостями. Однажды, когда преподобный был тяжело болен и не мог даже приподнять голову с земли, он лежа напевал псалмы. Вдруг предстал пред ним «преславный муж», положил руку на больное место, осенил его крестным знаменьем и исцелил праведника.

На двадцать третьем году пребывания преподобного Александра в этом месте, ему было явление Живоначальной Троицы. Преподобный молился ночью в пустыни. Вдруг воссиял сильный свет, и святой увидел вошедших к нему Трех Мужей, облаченных в светлые белые одежды. Освященные небесной славой, Они сияли чистотой ярче солнца. Каждый из Них держал в Своей руке жезл. Препо­доб­ный получил повеление возвести храм и устроить обитель во имя Святой Троицы. «Я оставляю тебе мир и мир Мой подам тебе», — сказал Господь преподобному. И сразу же подвижник увидел Господа Иисуса Христа с раскрытыми крылами, Который будто бы ходил по земле, и Он стал невидим.

После этого видения преподобный Александр стал размышлять, на каком месте соорудить храм. Ангел Божий указал ему место. В том же году была построена деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы, а в 1526 году на ее месте был возведен каменный храм.

Став игуменом, преподобный Александр приобрел еще большее смирение и кротость. Он спал на полу, одежды носил в заплатах, сам готовил пищу и заме­шивал тесто, пек хлеб. Однажды не хватило дров, и эконом просил игу­мена послать в лес тех иноков, кто в то время был незанят. «Я свободен», — сказал преподобный и пошел рубить дрова. Вскоре Свирская обитель прославилась стро­гостью жизни иноков. Несколько учеников преподобного Александра стали основателями новых монастырей.

Перед своей смертью преподобный проявил удивительное смирение. Он собрал братьев и повелел: "Свяжите тело мое грешное по ногам веревкой и отволочите его в болотную дебрь и, закопавши во мху, потопчите своими ногами". Братия отвечала: "Нет, отче, не можем сотворить этого". Тогда преподобный указал не хоронить его тело в обители, а в пустыни рядом с церковью Преображения Господнего. Прожив 85 лет, 30 августа 1533 года преподобный отошел ко Господу.

Тропарь

От юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню вселився, единаго Христа возжелал еси усердно стопам в след ходити, темже и ангельстии чини зряще тя, удивишася, како с плотию к невидимым кознем подвизався, премудре, победил еси полки страстей воздержанием и явился еси равноангелен на земли, Александре преподобне, моли Христа Бога, да спасет души наша.

"УНИАН-Религии"

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