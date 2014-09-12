12 сентября Православная Церковь празднует день перенесения мощей Александра Невского

12 сентября Православная Церковь празднует день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург, которое произошло в 1724 году.

Еще в 1710 году Петр повелел включить в отпусты при богослужении имя святого Александра Невского как молитвенного предстателя за "Невскую страну". В том же году он лично выбрал место для построения монастыря во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского — будущей Александро-Невской лавры. Петр желал перенести сюда из Владимира мощи святого князя. Войны со шведами и турками замедлили исполнение этого желания.

30 августа 1721 года Петр Первый после продолжительной и изнурительной войны со шведами заключил Ништадский мир. Именно этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского.

Перенесение мощей в Санкт-Петербург было осуществлено по велению Петра Первого в 1724 году.

В 1724 году по приказу Петра Первого мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге. Таким образом Петр Первый освятил северную столицу России и основанную им в 1710 году Александро-Невскую лавру прахом любимого и чтимого в народе святого.

В 1753 году императрица Елизавета соорудила серебряную раку для мощей Александра Невского - был учрежден ежегодный крестный ход в этот день. В 1790 году мощи были перенесены в Троицкую церковь в присутствии императрицы Екатерины Второй.

Тропарь

Познай свою братию, российский Иосифе, не в Египте, но на Небеси царствующий, благоверный княже Александре, и приими моления их, умножая жита людем плодоносием земли твоея, грады владычествия твоего ограждая молением и православным христианом на сопротивныя споборствуя.

"УНИАН-Религии"

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