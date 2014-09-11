11 сентября – усекновение честной главы святого пророка и Крестителя Господнего Иоанна Предтечи.

По древнерусскому обычаю об исцелении от головной боли молятся именно ему.

О мученической кончине святого Иоанна Крестителя около 32 года после Рождества Христового повествуют святые евангелисты Матфей и Марк.

Священное предание Древней Церкви сохранило некоторые подробности этих событий, происходивших незадолго до Распятия и Воскресения Христова.

Ирод, называемый Антипой, сын Ирода Великого, избившего младенцев в Вифлееме, правил регионом на восточном берегу Иордана, который назывался Галилеей.

Первоначально он женился на дочери Аравийского царя Арефы. Но потом, пленённый красотой Иродиады, жены своего родного брата Филиппа, сблизился с ней. По ее требованию он прогнал от себя законную жену свою и женился своей снохе. Это было противозаконно. Согласно иудейским законам того времени, он мог бы так поступить только в том случае, если бы Филипп умер и не оставил после себя потомства. Но здесь все обстояло совершенно иначе… Ирод отнял жену у брата, когда последний был еще жив.

Святой Иоанн Креститель видел поступок, совершенный Иродом, и не мог смолчать, а потому перед всеми обличал Ирода как прелюбодея, говоря ему: «Не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего».

Ирод, не желая слышать святого Иоанна, приказал заключить последнего в темницу. Особенно была рассержена Иродиада и хотела даже убить святого пророка и Крестителя Божьего Иоанна, но не могла найти удобного случая.

Ирод, как и многие его земляки, считал Иоанна человеком праведным и святым. Не так давно он с удовольствием слушал его и творил много добра, по совету пророка, поэтому он боялся и не мог решиться казнить Иоанна.

Однако он боялся не столько Бога, сколько людской молвы, как говорит евангелист Матфей: «и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка». Ирод беспокоился чтобы народ не поднял мятежа против него и поэтому не убивал Иоанн, а только содержал в темнице.

Однажды, Ирод Четвертовластник устроил во дворце пир по случаю своего дня рождения. Собралось множество гостей. Столы ломились от изысканных блюд и дорогих вин, а пришедших веселили актеры и музыканты.

В самом разгаре торжества в зал вошла падчерица Ирода по имени Саломея. Как простая рабыня, она стала танцевать перед гостями, показывая свое умение и мастерство.

Танец настолько понравился Ироду, что «он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит», вплоть до половины царства. Естественно, девушка растерялась и побежала к Иродиаде, своей матери, чтобы посоветоваться. И вот, Иродиада решила воспользоваться успехом дочери.

Наконец у нее появилась возможность отомстить Иоанну и раз и навсегда избавиться от его упреков и обличений.

- Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя, - сказала девушка, когда вернулась к гостям.

Царь опечалился, но «ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей». Он не удивился жестокости просьбы! Возможно он даже предполагал какой совет может дать Иродиада. Иоанн много значил для Ирода. Царь не мог не понимать, что исполнение клятвы было жестоким убийством, и тем не менее приказал отрубить Иоанну голову.

По сути, он сам загнал себя в эту ситуацию, как в тупик, и не смог сделать правильный выбор. Осознавая, в чем была его вина, Ирод не решился отпустить Иоанна и отказать падчерице, не сделал тот главный шаг, который мог исправить ситуацию и даже в чем-то искупить его беззаконное поведение. Что же взяло верх над этим человеком? Как бы заглядывая ему в самое сердце, святитель Иоанн Златоуст пишет, что, скорее всего, Ирод боялся потерять Иродиаду. Клятвой же прикрылся, «как благовидным предлогом».

В результате убили безвинного человека, Пророка, который всю жизнь служил Богу и подготавливал для Него пути.

Считается, что и после своей смерти Иоанн был Предтечей Господу, так как душа пророка явилась в ад и сообщила пребывавшим там душам праотцов о том, что вскоре должен прийти Спаситель и освободить их.

Он выдержал свое испытание до конца, не поколебался и остался верен Богу.

Жизнь Ирода и Иродиады не была счастливой и спокойной. Оба они боялись, что Иоанн может воскреснуть из мертвых. Иродиада даже велела похоронить голову пророка отдельно от тела - на всякий случай. О том, насколько опасался этого Ирод, говорит тот факт, что когда начал проповедовать Иисус Христос, царь пришел в ужас и, должно быть, вспомнив о совершенном по его приказу убийстве, сказал: «это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им».

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломеей еще при их земной жизни. Саломея, переходя зимой реку Сикорис (сегодня она называется Сегре), провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом. Как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шею. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как когда-то принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию (современная территория Франции), а потом в Испанию. Там они погибли во время землетрясения.

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

Тропарь

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и подающего нам велию милость.

"УНИАН-Религии"

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