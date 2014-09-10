10 сентября - Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих

Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах почивающих – один из ключевых праздников в Киево-Печерской лавре. Дальние пещеры посещает почти каждый паломник, приехавший в святую лавру.

Продвигаясь по узким коридорам, стены которых покрыты косыми лучами от мерцающих в полумраке лампад, ощущаешь благодать Божью, которой буквально «пропитано» это место. С благоговением и трепетом проходишь мимо рак с мощами преподобных Печерских…

10-го сентября Православная Церковь установила день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые пребывают в Дальних пещерах древней обители.

В этот день в лавре всегда многолюдно. Все стараются попасть в святое «подземелье», повторяя слова величания, посвященного преподобным отцам, «едиными устами, и единым сердцем».

Дальние пещеры также принято называть «Феодосиевскими», по имени их основателя – преподобного Феодосия Печерского. Они довольно запутанные. Общая длина лабиринта, не считая Варяжских пещер, около 300 метров. В Дальних пещерах находится 49 мощей и около 30 мироточивых глав.

Мощи в раках покрыты облачениями, но в некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук, наглядно свидетельствующие о нетлении святых.

В число преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах входят иноки, которые совершали свой духовный подвиг в период с XI по XV века. О них не сохранилось подробных сведений, кроме имени, времени несения подви­гов и указания какого рода были их духовные труды. Многие имена преподобных остались неизвестны.

Тропарь

Мысленное солнце и светлую луну, первоначальных Печерских, со всем собором преподобных днесь почтим, тии бо, церковную твердь озаряюще, просвещают во тьме страстей бедствующих, и подают от Христа Бога молитвами своими помощь во всех скорбех, и душам нашим просят избавления.

Подготовил студент КДАиС Росоха Серафим - для "УНИАН-Религии".

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