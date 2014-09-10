10 сентября Православная Церковь чтит мученицу Шушанику, княгиню Ранскую

10 сентября православные вспоминают в молитвах мученицу Шушанику, княгиню Ранскую.

Мученица Шушаника была дочерью известного ар­мянского военачальника Вардана. Настоящее ее имя — Вардандухт, в честь отца, а ласкательное — Шушаника.

Она вышла замуж за правителя пограничных областей в Грузии Вар­скена, который, изменив Христу, стал вероотступником. Ее супруг отправился в резиденцию персидского шаха, и стал огнепоклонником, чтобы угодить государю. Узнав об этом после возвращения мужа, святая Шушаника не пожелала продолжать супружеской жизни с отступником от Бога. Она покинула дворец и стала жить в небольшой келье недалеко от дворцовой церкви. Узнав о намерении мужа прибегнуть к силе она решила твердо стоять в вере, несмотря ни на какие уговоры, угрозы и мучения.

Отвергнув домогательства Варскена, 8 января 469 года она была избита и закована в кандалы, а 14 апреля 469 года ее заключили в крепости, где она находилась шесть с половиной лет. К темнице приходило много страждущих, при этом каждый по молитвам блаженной Шушаники получал от Бога то, в чем он нуждался.

Тем временем Варскен обратил в огнепоклонство детей святой Шушаники, которые перестали навещать заключенную мать.

На седьмом году заточения у святой Шушаники открылись на теле раны. Брат Варскена, узнав, что блаженная Шушаника приближается к смерти, проник в темницу вместе со своей женой и детьми и просил у святой Шу­шаники: «Прости нам вину нашу и благослови нас». Святая Шушаника прос­тила и благословила, сказав: «Вся здешняя жизнь мимолетна и непостоянна, как полевой цветок; кто посеял, тот и пожал, кто растратил для нищих, тот соб­рал; кто пожертвует собой, тот найдет...»

Накануне смерти святая мученица Шушаника причастилась Святых Христовых Таин.

Кончина блаженной мученицы наступила 17 октября и именно в этот день древняя Церковь праздновала ее память.

Мощи святой мученицы Шушаники вначале находились в храме города Цортага, который через некоторое время перешел в ведение армянского епископа, поэтому в шестом веке святые останки были перенесены в город Тбилиси.

Вероятно, в связи с этим память святой Шушаники была перенесена с 17 октября на 28 августа.

"УНИАН-Религии"

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